Dolores Aveiro marca presença no almoço do Sporting na Madeira

Dolores Aveiro, mãe de Ronaldo, marca presença no almoço do Sporting que se realiza este sábado, no Lagar, em Câmara de Lobos.

"Viva!" exclamou à chegada, trajada com a camisola do Sporting.

O almoço está atrasado devido à grande afluência 'em cima da hora' de sócios e simpatizantes sportinguistas. Entre estes, figuras públicas, caso de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, só deverá chegar depois das 13 horas, segundo fonte da organização.

O Sporting está hoje na Região para defrontar o Marítimo esta tarde, nos Barreiros.