CMF “empenhada” na defesa do comércio local e na reabilitação urbana

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, reafirmou, esta manhã, que a autarquia está “muito empenhada” em zelar pela reabilitação urbana e pelo comércio tradicional e local, apoiando os seus empresários.

“Estamos a fazer um grande trabalho de recuperação económica e comercial neste quarteirão da Fernão de Ornelas, aproveitando a Rua 31 de Janeiro. Queremos requalificar estes prédios degradados aqui à volta e estamos a incentivar muito a construção de empreendimentos imobiliários”, referiu, realçando a redução de impostos implementada pela autarquia, particularmente as isenções de IMT na primeira transação pós-reabilitação, de IMI nos cinco primeiros anos, e da taxa mínima de IVA (5%) no custo das obras.

"Estes incentivos vão mexer com a economia, uma vez que estamos a falar de um sector (imobiliário) dinâmico, em crescimento, com um peso relevante na faturação do PIB da RAM, que será capaz de atrair mais pessoas para o centro do Funchal e, assim, garantir uma cidade mais dinâmica, segura e em transformação”, afirmou à margem da inauguração da remodelada loja da Casa Santo António, na 31 de Janeiro, no Funchal.