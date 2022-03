Judocas madeirenses trazem medalhas ao peito de Coimbra

Decorreram neste fim de semana, os Campeonatos Nacionais de Juniores e Veteranos, em Coimbra, numa organização da Federação Portuguesa de Judo na qual os judocas madeirenses se evidenciaram com algumas medalhas.

Nos Juniores, de realçar Marco Vieira e Leonor Gomes, ambos do Judo Clube da Madeira, que regressaram à região de bronze ao peito. Ainda nos juniores, Afonso Gonçalves do Clube Naval do Funchal, após 7 combates ainda lutou pelo Bronze, mas ficou-se por um honroso 5.º lugar.

Nos Veteranos, Luís Brito, do Clube Naval do Funchal, sagrou-se campeão nacional.

A comitiva ainda contou com diversos árbitros da região, convocados pela Federação.

Passados dois anos de paragem, a Associação de Judo da RAM, olha par estes resultados como um prenúncio de melhores dias.

O Judo foi classificado pela DGS como modalidade de alto risco, o que limitou a continuação dos treinos e das competições.