Apanhados pelos olhos que são "o espelho da alma"

O líder do PSD-M fechou o 18.º congresso a confidenciar que via desde já na cara dos militantes a garantia de vitória nas 'Regionais' 2023.

Com toda a gente de máscara, como poderá Miguel Albuquerque assumir tamanha certeza?

Há quem o defenda. Nos bastidores do congresso, uma militante de Santa Cruz lembra ao 'espremedor de laranjas' que por vezes basta perceber o olhar para definir estados de espírito.

E mesmo que um qualquer atrevido sugira o ditado popular "quem vê olhos, não vê corações", a social-democrata não se contém.

"Os olhos são o espelho da alma", atira, dando o mote para a série dos que foram ‘apanhados’ nos dois dias de congresso a passar pelas brasas ou a esconder caretas.

Ora veja 18 momentos eloquentes, com base nas fotografias colocadas no Facebook do PSD-M:

Ver Galeria

Perante tanto visionário, está na cara que a banda sonora preferida até poderia ser tocada ao piano pelo líder do partido. Fica para uma próxima.