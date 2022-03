Acordeonistas do Conservatório conquistam 1.º e 3.º lugares no FoleFest'2022

Maria Inês Vieira Ornelas e Lucas Ismael Azevedo Faria, alunos de acordeão do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, voltam a brilhar em concursos de acordeão e a arrecadar dois troféus do 15.º Concurso de Acordeão, integrado no Festival FoleFest ‘2022, que decorreu entre os dias 28 de Fevereiro e 1 de Março, no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

Sob organização da Associação FoleFest, que tem como objectivo primordial promover e divulgar o acordeão de concerto em Portugal, através de diversos eventos, nomeadamente a organização de um Festival e Concurso de Acordeão realizados anualmente, os dois jovens acordeonistas actuaram perante um júri composto por professores/instrumentistas de qualidade reconhecida.

Foi constituído por duas provas nas categorias de ‘Solista’ e uma só prova nas categorias de ‘Música de Câmara’, integrando, cada uma delas, várias subcategorias consoante a faixa etária dos participantes.

Maria Inês Vieira Ornelas e Lucas Ismael Azevedo Faria, alunos do Conservatório, subiram ao palco e, na categoria B, conquistaram o 1.º e 3.º lugar, respetivamente. Após um período de participações e afirmações em concursos internacionais, realizados à distância devido à situação pandémica, os talentosos músicos comprovaram agora as suas qualidades também num formato presencial. Executando obras de Carlos Seixas, Evgeniy Derbenko, Lasse Pihlajamaa, Zoran Bozanic e Matte Murto, realizaram um dos seus sonhos: voltar ao palco com público presente.

Os jovens frequentam, atualmente, o 4.º ano do curso do Ensino Artístico Especializado do Conservatório e iniciaram o seu percurso artístico nos Cursos Livres desta instituição. A responsabilidade pedagógica e artística destas participações foi do professor Slobodan Sarcevic.