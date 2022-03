Terceira ronda de conversações com Rússia na segunda-feira

Uma terceira ronda de conversações entre a Ucrânia e a Rússia vai realizar-se na segunda-feira, anunciou hoje um membro da delegação ucraniana, David Arakhamia.

"A terceira ronda de negociações realiza-se na segunda-feira", escreveu na sua página da rede social Facebook, ao décimo dia da invasão russa da Ucrânia.

David Arakhamia é o chefe da delegação parlamentar do partido Servo do Povo, no poder, do Presidente Volodymyr Zelensky.

O encontro realiza-se na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

A primeira ronda de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia foi em 28 de fevereiro e a segunda no passado dia 03, ambas em território bielorrusso.

Depois da segunda ronda as partes chegaram a acordo para o estabelecimento de corredores humanitários que permitissem a saída de civis e a entrega de medicamentos e de alimentos.

No entanto, a abertura prevista para hoje de dois corredores humanitários no sudeste da Ucrânia, para a saída de civis, anunciados pela Rússia, foi suspensa devido a operações militares denunciadas pelas duas partes, que se acusaram de não respeitar o acordo.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar, tendo os ataques provocado, de acordo com as Nações Unidas, mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.