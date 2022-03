Possível nova ronda negocial para a paz

Hoje há uma possível nova ronda de negociações entre ucranianos e russos com vista a um cessar-fogo.

O local escolhido é Bialowieza, situada entre a fronteira da Polónia e da Bielorrússia. Tudo estava dependente ontem se a comitiva ucraniana conseguiria chegar ao local escolhido para as negociações, uma localidade polaca próxima da fronteira com a Bielorrússia e que dá nome a uma floresta que abrange os dois países e que foi escolhida por ambas as partes.

Como foi notícia ontem, na agenda de trabalhos para este segundo encontro de negociações russo-ucranianas está a possibilidade de um cessar-fogo, pedido pela Ucrânia, enquanto continuam os bombardeamentos das forças russas em várias cidades.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reiterava ontem o compromisso de encontrar uma solução diplomática para a guerra com a Rússia, mas pediu à comunidade internacional que aumente a pressão contra Moscovo.

Ontem à noite (foto) o chefe da delegação russa, o assessor presidencial Vladimir Medinsky, falou para a imprensa, acompanhado pelo embaixador russo na Bielorrússia Boris Gryzlov e o presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma (parlamento russo) Leonid Slutsky, que vão participar nas negociações de cessar-fogo Rússia-Ucrânia.