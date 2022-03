Rui Barreto marca presença no maior evento nacional ligado à exportação

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, participa, na próxima segunda-feira, dia 7 de Março, a partir das 15 horas, na cerimónia de abertura da SAGAL EXPO, um dos maiores eventos nacionais ligados à indústria e exportação que irá decorrer, até dia 9 do corrente mês, no espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Nesta iniciativa deverão participar representantes de cerca de 70 países, com mais de 500 empresários do mercado externo, "o que constitui mais uma oportunidade de promover a internacionalização de bens produzidos na Região, facilitando contactos entre empresas e aumentando o potencial de negócios", destaca a Secretaria em nota remetida à imprensa.

De referir que, além do Governo Regional e da Invest Madeira, que promove a presença da Região no SAGAL EXPO, representarão ainda a Região neste evento: a Madeira Parques Empresariais, a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, a Fábrica Santo António, Empresa de Cervejas da Madeira, IlhaPeixe, Justinos, Ilhopan, Sweet&Sugar, Barbusano, Henriques & Henriques, Canning, Requejema e Terras do Avô.

Segundo o secretário regional da Economia, “a SAGAL EXPO é uma montra privilegiada para a exportação e, particularmente, um espaço de grande visibilidade para os produtos regionais”.

"Esta é, pois, uma oportunidade para alguns dos produtores da Região Autónoma da Madeira – de sectores que vão desde as bebidas, incluindo o Vinho Madeira, até à indústria agroalimentar – poderem mostrar ao mundo a qualidade dos nossos produtos”, reforça.

Rui Barreto destaca ainda que “esta é, também, uma oportunidade de observarmos as tendências dos diferentes sectores participantes neste evento, onde podemos partilhar e receber conhecimento, inovação e tecnologia, factores que incentivam e promovem o desenvolvimento, não apenas económico, mas também sociocultural”.

Outro aspecto relevado pelo secretário regional da Economia prende-se com o momento actual, pois, “ocorre depois da forte retração económica provocada pela covid-19, pelo que poderá ser – e queremos que o seja – uma oportunidade para reforçar o relançamento da economia, proporcionando mais oportunidades negócio, aproveitando as redes de distribuição das empresas participantes, amplificando o conhecimento do mercado e potenciando as experiências partilhadas entre pares, gerando mais negócios para todas as partes”, disse.