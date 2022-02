Rui Rio alerta portugueses para "algum sacrifício" económico

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que os portugueses devem estar preparados para "algum sacrifício" económico resultante das sanções económicas internacionais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

"Nós temos de estar todos dispostos a algum sacrifício para punir a Rússia (...) Se nós fizemos sanções muito pesadas à Rússia, também sofremos com elas", disse hoje à rádio RTV Lusa, durante uma visita a Londres no âmbito da campanha para as eleições legislativas, cujo voto vai ser repetido no círculo da Europa.

O antigo presidente da Câmara Municipal do Porto previu um aumento da inflação, juros de empréstimos bancários e da dívida pública devido à deterioração da economia mundial.

"Devemo-nos compenetrar que, face àquilo que o povo ucraniano está a passar e a sofrer, nós darmos esse nosso contributo de alguma baixa de atendimento e de alguma dificuldade económica em prol deles, mas não é deles, é de todos nós porque se a Rússia não tiver uma punição exemplar, a Rússia vai continuar, amanhã entra na Geórgia ou sei lá bem onde", justificou.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.