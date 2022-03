Iniciativa Liberal assinala igualdade perante a lei atingida pelas democracias liberais, "mas nem sempre plenamente defendida"

No dia Zero Discriminação, a Iniciativa Liberal Madeira assinala a igualdade perante a lei atingida pelas democracias liberais, "mas nem sempre plenamente defendida".

"Nunca é um caminho finalizado, uma situação perfeita, um estado completamente atingido. É um caminho que exige instituições democráticas saudáveis e que a justiça funcione bem, o que não acontece na Madeira e tem urgentemente de melhorar. É um caminho que exige que os Estados nunca caiam em medidas discriminatórias da sua população, como a adopção de certificados digitais que discriminam com base em informação médica, por natureza privada e inalienável do indivíduo. É um caminho que exige que as democracias liberais não se deixem infectar por mecanismos que a façam enfraquecer, como se viu de forma grave no Canadá, Nova Zelândia e Austrália", refere em comunicado.

E acrescenta: "Na resistência a autoritarismos e à agressão de ditaduras totalitárias está em causa a heróica defesa das sociedades desenvolvidas pelos valores liberais, que os prezam e os protegem, garantindo a liberdade individual".