Apoio à divulgação de museus e espaços culturais na Madeira reforçado em 68%

A divulgação dos museus e espaços culturais, a par dos festivais culturais da Madeira, foram as áreas da Cultura que conheceram um reforço "mais significativo" dos apoios concedidos pelo Governo Regional em 2022.

A conclusão é do Grupo Parlamentar do PSD, que promoveu, ao longo dos últimos três dias, o primeiro Roteiro de Proximidade dedicado à Cultura, com reuniões e visitas, mas também com a apresentação de indicadores ligados a esta área.

De acordo com os social-democratas, regista-se um reforço na componente dos festivais culturais da Madeira "na ordem dos 52 por cento, com uma dotação de 440 mil em 2021 e de 670 mil euros em 2022, e na divulgação dos museus e espaços culturais da Região, com mais 68 por cento, passando-se de 555.728 euros para 933 700 euros".

Já no que diz respeito à recuperação do património imóvel e móvel, "verifica-se, igualmente, um aumento no investimento", que passa "de 557.116 euros em 2021 para 645.616 em 2022".

Na deslocação ao núcleo Histórico de Santo Amaro - Torre do Capitão, um dos vários espaços disponíveis na Região para exposição - o Grupo Parlamentar do PSD referiu ainda que "a valorização da cultura se traduz também nos apoios atribuídos às associações e outros agentes culturais, uma vez que, desde 2015, já foram canalizados mais de 3,1 milhões euros, sendo que o valor mais alto se registou em 2021, já durante a pandemia, na ordem dos 714 mil euros".

"Conclui-se, assim, que tem existido uma aposta crescente e efectiva do Governo Regional nas diferentes vertentes da cultura, o que se reflecte não só na salvaguarda do nosso património e memória coletiva, mas também no apoio aos diversos agentes e profissionais que operam nesta área e na dinâmica cultural", sublinham os deputados do PSD.