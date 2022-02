Caramanchão e Caniçal serão palco da iniciativa 'Machico a mexer'

A Câmara Municipal de Machico promove a iniciativa 'Machico a mexer', desta feita no Caramanchão e na freguesia do Caniçal. Esta tem por objectivo "promover uma aposta na actividade física mais propriamente no desporto para todos e fomentar estilos de vida saudáveis".

De acordo com nota à imprensa, as aulas são abertas a toda a população, mas preferencialmente para pessoas com idades a partir dos 45 anos. A iniciativa terá início na quarta-feira, dia 2 de Março, no Centro Cívico do Caniçal.

Desde 2003 que este 'programa' está ao dispor dos machiquenses, nomeadamente à terça e quinta-feira entre as 18h00 e as 20h00 na Escola Engenheiro Luís Santos Costa.

"Os interessados em usufruir deste projecto poderão deslocar-se na quarta-feira, dia 2, pelas 10h ao Centro Cívico do Caniçal, ou então na sexta-feira, dia 4 de Março, à antiga escola do Caramanchão pelas 18h15", indica a mesma nota.