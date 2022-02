Projecto Ecos Machico com site oficial

O projecto Ecos Machico terá, a partir de hoje, um site oficial.

Esta plataforma digital é resultado dos trabalhos de campo, investigação e divulgação levados a cabo pela equipa do projecto desde Janeiro de 2021.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, disse que este é um site dedicado aos Ecossítios e valores naturais e culturais do concelho. Uma nova ferramenta digital que, de acordo com o autarca, permitirá a construção de uma base sólida de conhecimento alusiva aos seus recursos e valores, bem como disponibilizará aos 'stakeholders' locais um significativo volume de informação para apoio às suas actividades.

Sobre este projecto realizado em parceria com a Associação Insular de Geografia, Marco Teles, presidente da direcção referiu que “a parceria institucional entra as duas entidades tem sido muito positiva e que os resultados obtidos até ao momento demonstram que o concelho tem um enorme potencial que pode e deve ser explorado de forma sustentável, com benefícios claros para os residentes e visitantes".

"O site vem garantir que o conhecimento produzido esteja disponível para o domínio público, contribuindo para a valorização deste território", reforçou.

Todas estas informações passam agora a estar disponíveis gratuitamente em www.ecosmachico.pt., num projecto que é financiado por fundos europeus através do programa PRODERAM.