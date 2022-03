Badminton cumpriu 2.ª Jornada Nacional Não sénior

Decorreu hoje, dia 19 de Março, no Pavilhão da Serra de Água, a 2.ª Jornada Nacional Não Sénior - Fase Zonal Época 2022, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Ao longo do dia, realizaram-se vários jogos, nas categorias Singulares/Pares, SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 17 e SUB 19. No final procedeu-se à entrega de prémios aos vencedores do torneio.

Em destaque nesta jornada estiveram, em SUB15 Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) e Lara Nascimento (Clube Desportivo da Ribeira Brava), que se sagraram vencedores nas três provas em que competiram.

Os atletas, Simão Campos (Club Sports da Madeira) em SUB 11, Matilde Freitas (Club Sports da Madeira) em SUB 11, Leonor Silva (Club Sports da Madeira) em SUB 11, Pedro Freitas (Club Sports da Madeira) em SUB 13, Juan Olivo (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) em SUB 17, Apolinário Setim (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) em SUB 19, e Raquel Álvares (Club Sports da Madeira) em SUB 19, alcançaram o lugar mais alto do pódio em duas vertentes.

Lara Sousa (CDRB - SUB 13 PS), João Fernandes (CSMA - SUB 15 PH), Ana Gomes (Club Sports da Madeira), Francisca Vasconcelos (CDRB - SUB 17 SS), Catarina Gouveia (CDRP - SUB 17 PM), Daniel Lála (CDRP - SUB 19 PH), Luísa Fernandes (CSMA - SUB 19 PS), que se sagraram-se também vencedores nas referidas categorias.

De realçar também o primeiro título, conquistado numa Jornada Zonal, dos atletas, Ana Gomes (CSMA), Juan Olivo (CDRP) e Catarina Gouveia (CDRP).