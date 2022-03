Câmara de Lobos investiu 315 mil euros para requalificar caminho no Estreito

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos investiu cerca de 315 mil euros na requalificação do Caminho Ernesto Alves Pinto Correia no Estreito de Câmara de Lobos, uma das vias identificadas no âmbito de um levantamento exaustivo de todos os arruamentos municipais que apresentavam maior desgaste e degradação do asfalto.

Nesse trabalho ficou ciente de que era necessário investir em mais de 11 estradas e caminhos municipais. "Além da repavimentação integral da via de circulação automóvel, numa extensão de 880 metros, a autarquia procedeu ao lançamento redes de abastecimento de água, incluindo colocação de marcos de incêndio, redes de drenagem de águas residuais domésticas, e requalificação de muros de suporte e passeios pedonais", explica uma nota da autarquia liderada por Pedro Coelho.

Bruno Coelho, vereador com o pelouro do Urbanismo, explica que a autarquia optou por "não se limitar a tapar os buracos existentes no pavimento, preferindo efectuar a fresagem integral da via e reposição de nova camada de betuminoso". Com isto, pretende-se "garantir maior durabilidade do asfalto nas zonas intervencionadas e, por outro lado, normalizar as condições da via e garantir a segurança e conforto dos automobilistas".

"Desde 2013 o Município de Câmara de Lobos já procedeu à asfaltagem de mais de 6 dezenas de vias, em todas as freguesias do Concelho, tendo sido dada prioridade, numa primeira fase, às vias estruturantes que apresentavam piores condições de circulação ostentando sinalética de piso em mau estado. O lote em que esta via se inclui representou um investimento global do município na ordem de 1 milhão e 700 mil euros", termina a nota.