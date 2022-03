Machico promove Conferência "Impacto da Pandemia Covid-19 na Saúde Mental"

A Câmara Municipal de Machico, através do Gabinete de Apoio Social, irá promover esta segunda-feira, pelas 14h00, na Sala de Cinema do Fórum Machico, uma Conferência em que a pandemia Covid-19 e os seus impactos na saúde mental estarão no cerne do debate.

A iniciativa contará com três oradoras: a Assistente Social do Centro de Saúde de Machico, Drª. Rosa Gonçalves, a Diretora da EB1/PE Caniçal, professora Elisabete Nóbrega e ainda a Psicóloga Licínia Freitas, da Rede Europeia Anti Pobreza.

Serão abordadas questões relacionadas com o impacto da pandemia na saúde dos idosos, bem como nas crianças e no seu rendimento escolar.

A entrada é livre.