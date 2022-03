Artista Miguel Moura já está na Madeira

O artista alentejano Miguel Moura já está na Ilha da Madeira, onde irá actuar pela primeira vez no próximo domingo, às 21 horas, na frente mar da Ribeira Brava. O cantor vem a convite da Junta da Ribeira Brava, onde dará o concerto de encerramento, de uma semana de comemorações dos 560 anos da freguesia.

Miguel Moura, natural de Moura, tem 20 anos e ficou conhecido depois da sua participação no programa televisivo All Together Now.

'Tenho de Abalar' é o tema de lançamento do cantor que, certamente, terá grande aceitação junto do público na Madeira. O fadista que já conquistou milhares de seguidores nas redes sociais e de visualizações.