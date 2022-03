Hotel Quinta da Serra – Bio Hotel monitoriza e compensa emissões de gases de estufa

Com o apoio da Ponto Verde Serviços, o Hotel Quinta da Serra – Bio Hotel monitorizou e compensou as suas emissões de gases de estufa, segundo a metodologia Carbono Zero, e assegura o sequestro das referidas emissões em quantidade equivalente de carbono, através de uma acção de plantação realizada numa área de floresta nacional, projecto esse também monitorizado pela Ponto Verde Serviços.

O Hotel Quinta da Serra – Bio Hotel garante, assim, a sua neutralidade carbónica, alcançando um verdadeiro 'marco histórico' na área da sustentabilidade, tornando-se o único hotel na Região Autónoma da Madeira, e um dos poucos a nível nacional, a obter a referida neutralidade.

Actualmente o Hotel Quinta da Serra – Bio Hotel produz 118 tCO2e, e tem como meta para 2023 a redução deste valor em 10%.

O hotel acredita que a sustentabilidade é o caminho do futuro, e nesse sentido pretende continuar a desenvolver acções que contribuam para a sustentabilidade do hotel, da Madeira enquanto destino turístico, e do próprio planeta, com a redução significativa da sua pegada ecológica.