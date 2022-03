“Os combustíveis na Madeira são sempre mais baixos do que no continente”

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, admitiu, esta tarde, no Funchal, que os preços dos combustíveis vão subir, na próxima semana, na Madeira, mas que, ainda assim, ficam “9 a 11 cêntimos” mais baratos do que no continente. Também apontou como provável que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) venha a actualizar o tarifário da energia eléctrica na Madeira, mas também nesse caso os preços são “muito mais caros” no território continental.

Nos últimos dias, os preços dos combustíveis desceram no continente e vão aumentar a partir de amanhã na Madeira. Rui Barreto explica estas variações opostas com as diferentes fórmulas de composição dos preços: “A fórmula de cálculo na Madeira é fixada em preços máximos administrativamente, porque é calculada na base da média ponderada na última semana de 12 estados-membros [da União Europeia]. Por isso é que ao longo das últimas quatro semanas, no continente tem aumentado mais e aqui aumenta menos. Agora dá-se o efeito mais lento na descida, porque a Madeira não vai acompanhar, para já, a descida momentânea dos preços no continente. Devo dizer, contudo, que nesta semana a diferença até às 00h00 de hoje é de 43 cêntimos. Muitos consumidores beneficiaram, porque encher um depósito de 50 litros hoje é mais barato em 21,5 euros do que abastecer no continente. Na próxima semana essa distância vai encurtar. Ficará 9 a 11 cêntimos mais barato na Madeira face ao continente”.

A descida da carga fiscal poderia representar um alívio da factura que as famílias e empresas suportam na aquisição dos combustíveis. Contudo, Barreto lembra que “o Governo Regional esgotou o limite [de descida] do ISP” que é permitido pelas directivas comunitárias. Nesse sentido, entende que o melhor caminho será a Assembleia da República, no retomar dos trabalho, discutir e aprovar a proposta feita pelo parlamento regional para baixar a taxa máxima do IVA nos produtos petrolíferos para o nível da taxa média.

Já em relação à energia eléctrica, o tarifário é regulado pela entidade nacional ERSE. No início deste ano, os preços na Madeira baixaram 3%. Mas face à escalada dos custos com as fontes de produção da energia eléctrica - a principal é o gás –, o secretário regional acha que “é possível que os preços possam vir a ser reflectidos quando a ERSE entender de rever os preços praticados na energia na Madeira”. “Mas no continente já são mais caros do que aqui. Muito mais caros”, sublinhou.

O secretário regional da Economia participou, esta tarde, no encerramento da 9.ª edição da Oficina do Empreendedor, iniciativa promovida pela Startup Madeira, que pretende ajudar empreendedores a adquirirem conhecimentos e competências do mundo empresarial, para que possam transformar as suas ideias em oportunidades de negócio.