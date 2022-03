ANP Madeira recolheu centenas de bens essenciais para a Ucrânia

A secção da Madeira da Associação Nacional de Professores, em conjunto com associações de apoio solidário, recolheu centenas de bens essenciais no âmbito da campanha 'Iniciativa solidária Ucrânia - ANP Madeira'. Esta iniciativa de apoio à Ucrânia decorreu durante duas semanas. Foi pedido através das redes sociais a todos os associados e restantes professores da RAM a cooperação e solidariedade, através da doação de produtos de higiene, materiais de primeiros socorros e ainda bens essenciais para os bebés.

Os bens foram recolhidos na sede regional da ANP e posteriormente entregues no Armazém do Grupo Sousa – LOGISLINK para serem enviados para a Ucrânia ainda esta semana.

O Presidente da ANP Madeira, Luis Alves, enalteceu o grande contributo que os professores fizeram durante esta iniciativa, pois foram entregues centenas de produtos na sede e referiu ainda, que mais uma vez, "a nossa classe docente está de parabéns, pois sempre que são solicitados para colaborar e ajudar, estão na linha da frente, como se já se comprovou em outras iniciativas e ainda recentemente com a pandemia covid-19, onde toda a classe docente conseguiu responder a todas as «dificuldades» que nos iam chegando com a «pandemia», pois era tudo novo para todos e nós tivemos a eficácia de ultrapassar muitos obstáculos".

O presidente da associação assumiu saber que muitas escolas pela região realizaram uma iniciativa idêntica e "com certeza que também devem ter tido esta grande adesão por parte das comunidades educativas, por isso, enviamos uma palavra de parabéns pelas ações desenvolvidas pelas várias escolas".

Esta iniciativa foi alargada até 8 de Abril, devido ao sucesso da 'Iniciativa solidária Ucrânia - ANP Madeira'.