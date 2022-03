Uma tonelada e meia de donativos a caminho da Ucrânia

A iniciativa 'Madeira Pela Ucrânia' realizou esta segunda-feira, 20 de Março, mais uma entrega de donativos no terminal da Logislink, na Cancela, dando por terminado a recolha.

Desta campanha solidária resultou cerca de uma tonelada e meia de donativos, cuja parte já está a caminho da Ucrânia.

No entanto, "quem quiser fazer doações tem que se dirigir à Cancela ou Centro Comercial Centromar [no Funchal]", informa Paulo Brito.

Esta iniciativa arrancou dia 4 de Março e, inicialmente, tinha o seu fim previsto para dia 8, mas foi prolongada até ao dia 18 "devido à grande adesão e solidariedade dos madeirenses", acrescenta o responsável.

Paulo Brito destaca ainda a colaboração das várias instituições que contribuíram para a campanha, tais como: o Colégio de Santa Teresinha, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infrastruturas, a Cáritas Diocesana do Funchal, a Câmara Municipal da Ribeira Brava, através da sua casa do povo, a Câmara Municiapal do Funchal, a empresa de Segurança Privada COPS, além de "muitos cidadãos anónimos".