“Estamos no nosso devido lugar”, diz Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais, logo após a vitória de Portugal frente à Macedónia do Norte, para considerar que a selecção nacional foi uma justa vencedora. “Estamos no nosso devido lugar. Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio”, disse o internacional madeirense.

Também ontem, o selecionador nacional Fernando Santos, após a equipa ter carimbado a presença no Qatar, disse que sonha ganhar o Mundial.

Um 'bis' de um inspirado Bruno Fernandes valeu a Portugal o triunfo por 2-0 sobre a Macedónia do Norte, no Dragão, e o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022.

No último 'suspiro', na final do caminho C dos 'play-offs' europeus, a formação das 'quinas' não falhou, perante um adversário claramente inferior -- deu grande prenda a Portugal quando eliminou a Itália -, numa exibição segura, 'quanto baste'.