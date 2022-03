SAD presta homenagem a Paulo Fidalgo pelas 50 internacionalizações

A administração do Académico Marítimo Madeira Andebol SAD liderada por Carlos Baptista, vai prestar homenagem ao seu técnico principal Paulo Fidalgo pela sua 'caminhada' internacional.

Este responsável que é também treinador adjunto na selecção nacional de seniores masculinos, completou no passado domingo, frente à Suiça em Winterthur, o seu 50.º jogo ao lado do seleccionador Paulo Jorge Pereira.

Paulo Fidalgo teve a sua primeira internacionalização em Outubro de 2018, frente à Roménia, partida que teve lugar em Santo Tirso. O treinador da SAD madeirense regista neste trajecto, uma presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo que esta foi a primeira vez que o andebol de Portugal esteve num torneio Olímpico.

Em 2020 participou no Europeu realizado na Suécia e Noruega, ajudando na conquista do brilhante sexto lugar, a melhor classificação de sempre dos 'Heróis do Mar'.

Em 2021 marcou presença no Campeonato do Mundo no Egipto, com um 10.º lugar, de novo a melhor posição de sempre de Portugal e mais recentemente, esteve ao lado de Paulo Jorge Pereira no Campeonato da Europa de 2022 disputado na Hungria e Eslováquia.

Esta homenagem irá acontecer no próximo sábado, quando o AM Madeira Andebol SAD receber no Pavilhão do Funchal a formação do Vitória de Setúbal, em partida a contar para o campeonato nacional da I Divisão.