Termina a 31 de Março a entrega de candidaturas ao prémio literário da cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal recebe até amanhã, 31 de Março, as candidaturas ao Prémio Literário da Cidade do Funchal, Edmundo Bettencourt, recentemente reactivado e que foi lançado em 1996, tendo, na primeira edição com o vencedor, Carlos Fino com a obra ‘Arco e Promontório’.

Refira-se que a última edição, a do ano passado, teve como vencedor Davide Freitas com a obra ‘Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes’.

Neste momento já deram entrada nos serviços camarários 9 candidaturas, número idêntico ao do ano de 2021, o que se é expectável que até ao fim do prazo, sejam recebidas mais candidaturas, ultrapassando a marca do ano anterior.

Este prémio, com o valor pecuniário de 3 mil euros, tem como objectivo homenagear a grande figura das letras, Edmundo Bettencourt, promovendo a produção de originais de língua portuguesa, incentivando o gosto pela criação de textos literários e divulgando o nome do seu honorável patrono.

O prémio a atribuir é acima de tudo justificado pelo reconhecimento que o município do Funchal dá não só à importância da literatura enquanto arte, mas também actividade de desenvolvimento cultural e cívico. A iniciativa pretende promover a produção de textos literários originais em língua portuguesa, de qualquer género literário.

São admitidos a concurso escritores, a partir dos 16 anos, com fluência em língua portuguesa. O vencedor do prémio será anunciado até ao final de Junho de 2022.

As dúvidas deverão ser realizadas através do e-mail [email protected] e as candidaturas enviadas para o endereço do Teatro Municipal Baltazar Dias, Avenida Arriaga, 9000-060 Funchal.