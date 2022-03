“Petit-déjeuner” de Diogo Goes para ver no Rubi

Desde ontem, está patente no Rubi Restaurant uma nova mostra individual do artista plástico madeirense Diogo Goes, que marca estreia naquele espaço sito à Rua Nova do Vale da Ajuda.

A mostra intitulada “Petit-déjeuner: 7 drawings +1”, reúne oito obras de desenho, de grandes e médios formatos, da série “Caprichos de Goes”. De destacar que, os desenhos agora revelados ao público, dão continuidade à série de trabalhos, anteriormente apresentada em várias exposições na Região e no norte do país, nomeadamente, na Casa Branca de Gramido (“Caprichos de Goes”, 2018, Gondomar), na Galeria Marca de Água, (“Mamã, Eu não quero ser pós-moderno”, 2018; “Partilhas Francas”, 2021, Funchal) e na Galeria AP’ARTE (Exposição Coletiva, 2021, Porto).

No texto que introduz a mostra refere-se que, “na linha entre o expressionismo figurativo e o abstracto”, os trabalhos expostos interpretam obras de artistas de referência para a História da Arte, nomeadamente Bosch, Goya, Egon Schiele, Picasso, Graça Morais, Paula Rego e Júlio Pomar, entre outros, que exploram o animalesco, o antropomorfismo, o corpo e a dança. “Estes desenhos são por isso um conjunto de recoleções de imagens, citações, e revisitações de temas e de referências à mitologia clássica, à iconografia cristã e ao simbolismo”, refere Diogo Goes.

A mostra explora as temáticas mitológicas do “Rapto da Sabinas” e do “Rapto da Europa”, o “Voo de Ícaro”, a “Passarola” de Bartolomeu de Gusmão e a sátira à dança em Goya e Paula Rego, são conjugadas para “estabelecer uma narrativa que convoca o espectador para o questionamento das utopias”, refere o autor.

Diogo Goes fundamenta a relação entre a mostra e o espaço de restauração “Rubi”, com referência à obra de Daniel Spoerri “Le Petit Déjeuner de Kichka” (1960) e ao Restaurante Spoerri (1968): “os discursos desta exposição, colocam como hipótese, uma crítica à arte burguesa, questionando o sentido democrático do lugar público e o quotidiano do consumo doméstico”, acrescenta ainda.

A exposição, que contempla a rotatividade das obras expostas, poderá ser visitada de segunda-feira a sábado, no horário do estabelecimento comercial, ao longo dos próximos meses.