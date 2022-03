CDU defende aplicação de medidas concretas para travar escalada dos preços dos combustíveis

A CDU realizou hoje uma acção de contacto com a população, no centro do Funchal, para defender a aplicação de medidas concretas para travar a escalada dos preços dos combustíveis.

No decurso da acção política, junto ao Largo do Phelps, à Rua Dr. Fernão Ornelas o deputado, Ricardo Lume disse que "os sucessivos aumentos do preço dos combustíveis são motivo de grande preocupação para a maioria dos madeirenses e portossantenses pelos impactos que têm em toda a economia e porque põem em causa a necessidade de recuperação face à situação que a Região ainda enfrenta em consequência dos efeitos do surto epidemiológico covid-19".

Para Ricardo Lume, é "incompreensível que o Governo Regional não ponha termo à escalada dos preços dos combustíveis na Região, optando por defender os lucros de quem beneficia com esta especulação, em vez de defender as populações e as empresas que são vítimas da escalada dos preços neste sector".

Por fim, garantiu que a CDU "vai continuar a intervir, exortando o Governo Regional a utilizar todos os seus poderes autonómicos para que, através da redução da carga fiscal e da regulação dos preços fixando preços máximos nos combustíveis, energia e bens essenciais, seja possível garantir o combate à escalada dos preços na Região Autónoma da Madeira".