Eduardo Jesus deixa críticas ao “ridículo” preenchimento dos formulários nos voos para o continente

Na sua intervenção na ‘Conferência sobre o Futuro da Europa’, que se realiza no Museu de Electricidade, Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura, deixou críticas à actual exigência no preenchimento de formulários entre os voos que ligam a Madeira e Portugal continental.

“Hoje vivemos o ridículo de viajarmos da Madeira para Lisboa e termos que andar a preencher formulários, como se os passageiros da Madeira que aterram em Lisboa fossem os causadores da pandemia”, destacou, sublinhando que o Governo da República não pode colocar esta "exigência ridícula" quando o mesmo não acontece nas outras viagens de origens nacionais.

No entanto, dirigindo-se a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, que estava entre a plateia presente no Museu de Electricidade, Eduardo Jesus deixou diversos elogios ao trabalho que a governante tem realizado no seu mandato. “Soube estar ao nível que a função implica e, por isso, devemos agradecer e reconhecer a forma como entendeu os problemas da nossa Região e a forma como esteve sempre ao lado do Turismo Nacional e da Madeira”.