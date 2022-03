200 crianças plantam árvores no âmbito do Dia Internacional das Florestas

No âmbito do Dia Internacional das Florestas, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza dinamizou actividades para a comunidade escolar do 2º ciclo, denominado “À descoberta da Floresta”.

Esta iniciativa pretende através de sete estações mostrar aos alunos do 5.º ano da Escola Básica 2+3 do Caniço diversas questões sobre a floresta: 'Floresta Laurissilva, um tesouro verde'; 'A Floresta e o papel do Vigilante da Natureza'; 'Floresta Divertida'; 'Polícia Florestal, um guardião da floresta'; 'Posto Aquícola, conhecer a truta arco-íris'; 'A floresta e os seus habitantes' e, por fim, 'Plantar, uma joia para o futuro'.

"O Governo regional através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza decidiu proporcionar a 200 alunos do 5.º ano da Escola do Caniço, uma experiência na floresta, lúdico-pedagógica e que vai permitir a estas crianças explorar o espaço florestal e que possam relacionar aquilo que aprenderam na escola com a natureza". Susana Prada, secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Ricardo Vieira, professor coordenador do projecto Eco-escolas, afirma que os "alunos passam a ter contacto com a natureza" e aprendem mais sobre a fauna e a flora, pois adquirem mais conhecimentos além do que é dado na sala de aula.

O "entusiasmo" das crianças nesta visita ao Parque Florestal do Ribeiro Frio demonstra que "elas amam a natureza", afirmou Ricardo Vieira.