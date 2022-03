Governo de Albuquerque mantém “política bipolar”

O presidente do PS-M abriu a primeira edição da Academia dos socialistas madeirenses insiste em afirmar se chegar a presidente do Governo de Regional irá lançar “concurso internacional para a ligação marítima de passageiros ao território continental”.

O novo líder dos socialistas madeirenses criticou a inércia de Miguel Albuquerque nesta matéria e sobretudo o modelo de desenvolvimento económico e criticando o actual executivo do PSD-M que “insiste nas políticas do passado” que não consegue “inverter o ciclo de empobrecimento” ou de aplicar “600 milhões de euros em investimentos públicos” deixando de fora “apoios à transição digital paras as empresas” muito menos diz assistir a “apoios para o cluster do mar”.

O dirigente socialista falava antes Fernando Medina, economista e principal oradora desta primeira sessão ou de Rúben Eiras, secretário-geral da Associação Fórum Oceano reiterando aquilo que já afirmara que “mais de 30% da população está em “risco elevada pobreza e exclusão social”.

Ora, Sérgio Gonçalves não compreende a postura de contencioso político que os social-democratas continuam a ter com o Governo de António Costa e dinamizar uma “política bipolar” dando exemplo das críticas ao serviço de transporte aéreo que têm sido efectuadas pelos social-democratas mas que esta semana sublinhou ter ouvido o secretário regional do Turismo a elogiar a presidente da transportadora, expressou.