Cumprir o que está a ser cumprido

Santa Cruz tem um futuro e também tem um passado e esse passado, apesar da trajetória de recuperação que foi conseguida nos últimos oito anos, ainda compromete o futuro.

O presente e o futuro têm a assinatura da equipa que lidero, o passado tem a assinatura dos executivos PSD que por aqui passaram. E nesse passado cabe não apenas o bom, mas também o muito mau.

Acontece que, chegados aqui, o PSD, herdeiro do muito mau, agora travestiu-se de uma denominada Coligação Cumprir Santa Cruz e anda aí a tentar reescrever a história e a tentar atrapalhar o trabalho dos autarcas, dando a ideia de que nada se faz e fazendo propostas em cima do que já está a ser feito.

Por um lado, chumbam orçamentos, por outro exigem que se faça mais. Por um lado, ignoram o que se está a fazer, por outro pedem que seja feito. É uma gente que só sabe cumprir em cima do que já está a ser cumprido, e que nunca cumpriu antes o que hoje efetivamente se cumpre.

A última tacada destes “jogadores” teve por alvo o património municipal, em relação ao qual querem agora uma revitalização e aproveitamento em prol das necessidades concelhias. A primeira questão é que o que a coligação quer cumprir já está a ser cumprido. A segunda questão é que no tempo destes senhores o objetivo era alienar património municipal a pataco. E quem travou essa escalada de empobrecimento do concelho fomos nós. E somos nós que estamos a recuperar património, nomeadamente escolas desativadas, como a Escola da Achada do Barro, onde vai nascer um centro intergeracional, ou a Escola da Terça, onde foram reinstalados, com melhores condições, o CAO de Santa Cruz e os escuteiros.

Seria bom era ver o Governo Regional a aproveitar também o património que é seu e que foi desativado no concelho de Santa Cruz. Um bom exemplo é a Escola do Rochão, um edifício de excelência, património da Região, mas que está ao abandono, apesar de termos, por diversas vezes, tentado junto da Secretaria da Educação que aquele espaço pudesse albergar algumas coletividades culturais do nosso concelho. Curiosamente, sobre esta escola, não se viu, nem se vê qualquer preocupação ou voto de recomendação da Coligação Cumprir Santa Cruz. Preferem cumprir o que já está a ser cumprido por nós, em vez de fazer cumprir aquilo que o Governo do seu partido deveria estar a cumprir.

Mas há mais exemplos, querem que se cumpram mais bolsas de estudo, quando já chegamos a mais de 700 alunos e no tempo destes senhores era prometida a seis e só dois a recebiam.

Querem, por via legislativa, empatar os apoios sociais a quem precisa, cumprindo uma transviada ideia de rigor, quando no tempo destes senhores se contratava por telefone os amigos ricos e se delapidava as finanças municipais.

O que estes senhores verdadeiramente querem é voltar a cumprir o que fizeram no passado me nome de interesses, de compadrios e de um projeto de poder que não olha a meios para atingir os fins. Mudaram de nome, mas o espírito é o mesmo.