Novo Governo da República terá 17 ministros e 38 secretários de Estado

O XXIII Governo Constitucional português terá 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no Executivo precedente, informou ontem António Costa ao Presidente da República.

O Primeiro-Ministro informou, também, que decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico.

Os ministérios com responsabilidade directa na execução do Plano de Recuperação e Resiliência serão os primeiros a concentrar-se, o que deverá ocorrer até ao final deste ano, na actual sede da Caixa Geral de Depósitos, sob coordenação da Presidência do Conselho de Ministros.

Esta alteração de modelo funcional permitirá a redução de dezenas de cargos e serviços intermédios, deu conta António Costa.

O Primeiro-Ministro informou, ainda, que decidiu colocar na sua directa dependência os secretários de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa e dos Assuntos Europeus.

A lista completa de ministros será entregue ainda hoje ao Presidente da República.