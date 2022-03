Cinco voos previstos para este domingo foram cancelados

As condições atmosféricas menos favoráveis no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo já levaram ao cancelamento oficial de cinco voos, entre partidas e chegadas.

O primeiro cancelamento do dia tratou-se do voo TP 1711, operado pela TAP, que deveria chegar do Porto pelas 7h50. Por esse motivo foi igualmente cancelada a partida para a 'cidade invicta', que estava prevista para as 8h35.

Já pelas 8h55 o voo da Binter cancelou a sua chegada do Porto Santo, sendo que antes já tinha cancelado a saída para a ilha dourada pelas 7h30.

Está também já cancelada a partida do voo NO 5913, operado pela companhia aérea NEOS, com destino a Reykjavik, agendada para as 19 horas.