Ricardo Moura termina primeiro dia do Rali dos Açores na liderança

O piloto açoriano Ricardo Moura (Skoda Fábia) terminou o primeiro dia do Rali dos Açores na liderança desta que é a segunda prova do Campeonato Europeu de Ralis.

Ricardo Moura venceu duas das sete especiais do dia, terminando com 1:24.11,8 horas e com 8,4 segundos de vantagem sobre o austríaco Simon Wagner (Skoda Fábia), segundo classificado.

O espanhol Efren Llarena (Skoda Fábia) é o terceiro, a nove segundos do líder, que procura repetir a vitória conquistada em 2016.

Moura saltou para a liderança logo no primeiro troço do dia, não mais perdendo o comando.

"É difícil manter este ritmo", admitiu o piloto açoriano.

O português Armindo Araújo (Skoda Fábia) é o quinto classificado, resultado que o deixa na liderança virtual do Campeonato Europeu de Ralis, depois de uma ligeira saída de estrada logo na primeira especial do dia.

""Não começamos bem o rali e perdemos algum tempo nas primeiras duas especiais. A afinação do nosso carro não era a melhor para as difíceis condições que encontrámos e também cometemos um erro logo nos Graminhais. Na parte da tarde, e depois de termos feito algumas alterações no Skoda, conseguimos imprimir um ritmo muito bom e conseguimos sempre tempos entre os mais rápidos. Toda a equipa fez um excelente trabalho e isso permitiu-nos recuperar muitos lugares", disse o piloto de Santo Tirso, segundo classificado entre os pilotos que participam no Campeonato de Portugal de Ralis.

Para domingo estão previstas mais sete especiais, com um total de 86,5 quilómetros cronometrados.