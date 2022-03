Fernando Medina e Rúben Eiras na Academia PS Madeira

O economista e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o secretário-geral da associação Fórum Oceano, Rúben Eiras, são os oradores convidados da primeira sessão da Academia PS Madeira, que terá lugar amanhã, às 17 horas, no Centro de Congressos do Hotel VidaMar, no Funchal.

O novo presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, concretiza esta iniciativa uma semana após do XX Congresso do partido, com o objectivo de formar militantes e representantes eleitos pelo partido com conhecimento em diferentes áreas de intervenção pública.

A primeira Academia PS Madeira conta com um nome de destaque do panorama político nacional do Partido Socialista. O economista foi por duas vezes secretário de Estado e assumiu os destinos da principal câmara municipal do país por cinco anos. Rúben Eiras complementa o painel de oradores. O madeirense é tido como um dos maiores especialistas nacionais em política do mar.

A Academia PS Madeira quer cumprir com um objectivo de Sérgio Gonçalves, o de "somar mais competências ao partido valorizando os seus quadros e munindo os militantes do conhecimento e das ferramentas adequadas para contribuírem para a sua expansão."

Esta será a primeira acção da Academia PS Madeira, à qual outras se seguirão, estando previsto um conjunto de oradores diversificado, incluindo, além dos quadros do Partido Socialista, profissionais do mundo académico, empresarial, e de partidos da família política do PS de outras geografias.