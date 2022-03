5 Passos para a limpeza de manchas escuras e calcário nos azulejos

Se não fizermos nada, essas juntas vão acumulando sujidade, ficando escuras. Por isso, convém fazer com frequência uma limpeza em profundidade, para não chegar a esse ponto!

Para além disto, temos os depósitos de calcário que se acumulam nas superfícies, impedindo que as torneiras e outras superfícies brilhem.

Existem alguns alertas sobre a limpeza de juntas:

1) Em primeiro lugar, utilize uma solução de água e detergente com desinfetante para limpá-las, depois apenas água e deixe-as secar;

2) Utilize uma escova dura para esfregar as juntas, mas evite as de metal, porque estas desgastam a argamassa;

3) Não use lixívia na limpeza das juntas com argamassas coloridas, visto resultar na descoloração das mesmas;

4) Apenas em caso de extrema sujidade aplique produtos de limpeza mais agressivos, como: a lixívia e derivados com ácido clorídrico. E não se esqueça de usar óculos de proteção e luvas, bem como abrir as janelas e portas. Se possível, ligue o ventilador, para assegurar uma ventilação adequada;

5) Faça um teste com o produto a usar numa pequena área antes de iniciar a limpeza completa. Isso irá garantir que a argamassa não seja danificada ou corroída.

A Biosoluções® comercializa uma vasta gama de produtos de limpeza e desinfeção.

Relativamente à limpeza das juntas, aconselhamos usar o Multiusos Desinfetante CTC-13, um produto em modo de detergente, que lava e desinfeta numa só ação. Carece apenas de diluição, uma vez que é um produto concentrado.

Pode ser utilizado num borrifador, desde que devidamente identificado, com uma diluição de 10%, para limpar e desinfetar superfícies. É recomendada a sua utilização em várias áreas alimentares, incluindo bancadas, tábuas de corte, mesas, expositores, frigoríficos e congeladores, equipamento de cozinha, estantes, pedilúvio, pavimentos e paredes.

Após a sua utilização, uma vez que este produto faz espuma, aconselhamos a que enxague as superfícies com água, no final do procedimento.

Pode ser utilizado também para limpar o chão das cozinhas ou restaurantes, com um balde e uma esfregona, mas aconselhamos a que retire o excesso de produto com uma esfregona limpa, para que o piso não fique escorregadio e com resíduos químicos.





Em situações mais críticas, o uso de produtos mais agressivos como o ácido clorídrico é necessário, contudo há que ter em atenção que este é extremamente corrosivo, pelo que deve ser usado com muita cautela.

Sugerimos, portanto, que o use quando não estiverem funcionários na sua empresa e num espaço muito bem ventilado, visto que liberta vapores prejudiciais às vias respiratórias, quando usado em excesso. Para além disso, adquira luvas resistentes já que o contacto com a pele pode provocar queimaduras.

Para aplicar, sugerimos que use o dobro da quantidade de água para a de ácido. Tenha atenção e adicione sempre o ácido concentrado lentamente à água e não o contrário, pois a mistura liberta calor e pode provocar a projeção do líquido. Isso pode dar origem a queimaduras na pele e lesões oculares graves!

Todos os produtos Biosoluções® têm ficha técnica e de segurança. Logo, ao utilizá-los corretamente, deixando atuar por alguns minutos e enxaguando com água abundante a seguir, observará que as manchas negras desaparecerão de imediato da superfície.

