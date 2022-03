O voo da águia e a fuga dos refugiados em destaque nos jornais

Bom dia. Estes são os principais destaques dos jornais nacionais que se publicam nesta quarta-feira, 16 de Março de 2022, com enfoque em dois principais temas. O continuar da guerra na Ucrânia e o aumento do número de refugiados, mas também a vitória na Holanda e a passagem do Benfica aos quartos de final da Champions.

No Correio da Manhã:

- "Águia gloriosa na elite europeia"

- "Encaixe de milhões com passagem ao top 8 da Champions"

- "Pepe quer ir a jogo contra Lyon"

- "Félix afasta Cristiano Ronaldo"

- "Golpe no preço dos combustíveis"

- "Gasóleo e gasolina 50 cêntimos mais caros face ao recorde da cotação do petróleo em 147 dólares"

- "Imposto e margens de lucro explicam preço elevado pago pelos consumidores"

- "Rússia intensifica ataque à capital da Ucrânia"

- "Mais jornalistas mortos no conflito, Presidente Zelensky diz que país não será membro da NATO, Abramovich foge para Moscovo"

- "Francisco J. Marques: Diretor do FC Porto detido por agressão"

- "Pandemia: Especialistas apontam para sexta vaga"

- "Educação: Professores correm para a reforma"

- "DGS alerta para pó do deserto do Saara"

No Público:

- "Portugal recebeu tantos refugiados em 20 dias como nos últimos sete anos"

- "Zelenskii assume que a Ucrânia não dará parte da NATO"

- "Economia nacional entre as menos expostas à guerra"

- "Jorge Silva Melo (1948-2022): A perda de um agente provocador e imprescindível da cultura"

- "Sefarditas: Governo exige ligação real ao país para dar nacionalidade"

- "Eleições no PSD: Rio vai liderar até fim de Maio e escolherá nomes para a bancada"

- "Liga dos Campeões: Benfica resiste à ofensiva do Ajax e passa aos quartos-de-final"

No Jornal de Notícias:

- "Empresas recusam obras para melhorar aquecimento nas casas das famílias pobres"

- "Guerra na Ucrânia: Três milhões de refugiados"

- "Ajax 0-1 Benfica: Glória europeia na cabeça de Darwin"

- "Régua: Rapaz de 13 anos esfaqueia militar em confrontos com a GNR"

- "Matosinhos: Suspeita de crime de corrupção em hotel frente à praia"

- "Pandemia: China isola 30 milhões de pessoas devido a nova vaga de covid-19"

- "Combustíveis: Ministro acusa gasolineiras de fazerem 'entendimentos' nos preços"

- "Negociações: Zelensky fala numa hipótese de paz. Putin responde com bombas"

- "Cerco: Caminhos para sair de uma capital isolada são cada vez mais estreitos"

- "Solidariedade: Portugueses chegam com mantimentos e levam crianças e mulheres"

No Diário de Notícias:

- "Pandemia apagou 158 empresas e 4 mil trabalhadores do calçado"

- "Ucrânia: Zelensky recebe aliados mas já afasta pertencer à NATO"

- "Diário de Guerra: Pedro Cruz, em Kiev: A cidade prepara-se para resistir com tudo"

- "Licínia Simão, Professora da U. Coimbra: 'Há risco real de sermos arrastados para conflito direto com a Rússia'"

- "Receitas de Chakall: Chocolate para russos e sopa da pedra para dar força aos ucranianos"

- "Sucessão no PSD: Montenegro tem candidatura pronta, Poiares faz contactos"

- "Ambiente: Poeiras do Sara chegaram à Europa"

- "Liga dos Campeões: Benfica arranca vitória sobre o Ajax e está nos quartos da Champions"

- "Francis Kéré: Arquiteto do Burkina Faso vence o Pritzker"

- "Jorge Silva Melo (1948-2022): O rapaz de Lisboa que pensava o teatro português"

No Inevitável:

- "'Obviamente que condeno, sem hesitação, o ataque russo à Ucrânia' [Pedro Nuno Santos]"

- "Ucrânia: Autoridades alertam para perigo de rapto e tráfico humano"

- "Marina Ovsyannikova: Um cartaz é uma arma"

- "Diário de um dia de guerra: Dmytro Gumenyuk: responsável de segurança nuclear do SSTC NRS, centro estatal ucraniano para a segurança nuclear e radioativa"

- "Entrevista a Malthew Williams, professor de Criminologia que estuda o fenómeno do ódio: 'Antes de sair do "armário", eu também era homofóbico'"

- "Céu laranja: Poeira tem efeitos nocivos na saúde"

- "Jorge Silva Melo (1948-2022): Um encenador no Olimpo"

- "Champions: Benfica vence Ajax e está entre os oito melhores da Europa"

No Negócios:

- "Imobiliário finta restrições do Governo aos vistos gold"

- "Portugal e Espanha querem criar tecto máximo para preço da electricidade"

- "Guerra ameaça retoma do turismo"

- "Reserva Federal: Powell dá início a novo ciclo de juros nos Estados Unidos"

- "Invasão da Ucrânia: Respostas à subida de preços já custam 0,4% do PIB da UE"

- "Hub de inovação: Quem são os brasileiros que vão investir mil milhões em Gaia"

- "Sustentabilidade 20/30: Pedro Castro e Almeida, CEO Santander Portugal: 'Temos de evitar que se criem buracos na transição climática'"

- "Conflitos: FMI prevê que investimentos e salários sejam penalizados"

- "Stephen S. Roach: Só a China pode desarmar a ameaça da Rússia"

No O Jogo:

- "Ajax 0-1 Benfica: Darwin dá-lhes asas"

- "FC Porto: 'Crença do Sérgio não é show-off'"

- "Sporting: Amorim dá abanão a Edwards"

- "Braga: Guerreiros fazem resgate na Ucrânia"

- "Tondela: Ayestarán sai e Nuno Campos é o novo treinador"

No Record:

- "Super heróis"

- "Águia faz jogo épico e está nos quartos da Champions"

- "Darwin marca golo da vitória: 'É um sentimento único'"

- "Veríssimo: 'Acreditámos desde o primeiro momento'"

- "Encarnados já garantiram 65,3MEuro"

- "Man.United 0 - 1 At.Madrid - João Felix elimina Dalot, Bruno e Ronaldo"

- "Spoting: A lei de Slimani"

- "Penhora do ordenado: Rafael Leão chamado a tribunal em Milão"

- "Apoio a refugiados: Psicólogos leoninos já estão na Polónia"

- "Edwards supera números de Sarabia"

- "Inácio recuperável para Guimarães"

- "FC Porto: Pepe e Zaidu certos em Lyon"

- "Entrevista: Derlei crente na qualificação - 'Sérgio é o treinador com o perfil ideal'"

- "Conceição, Baía, Cerqueira e SAD com processos"

E no A Bola:

- "Glorioso"

- "Darwin leva águias aos quartos de final da Champions"

- "Ajax 0-1 Benfica: 'Cabe-nos dar continuidade ao sonho', Nelson Veríssimo"

- "Vertonghen liderou a resistência e o uruguaio vestiu a pele de herói do único remate da equipa à baliza"

- "Batido recorde de receitas do clube na prova: Euro65M"

- "João Félix quer reencontrar já os encarnados"