Saiba o que hoje é notícia

As negociações entre a Ucrânia e a Rússia são retomadas hoje, após uma "pausa técnica" na ronda de segunda-feira, a quarta entre as delegações dirigidas pelo ucraniano Mykhaïlo Podoliak e pelo russo Vladimir Medinsky.

"Estamos a fazer uma pausa técnica nas negociações até amanhã [terça-feira]" para permitir "trabalho adicional dos subgrupos de trabalho e a clarificação" de alguns termos, declarou na segunda-feira Podoliak, negociador e conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social Twitter.

Zelensky tinha classificado como difíceis as negociações daquela quarta ronda, que decorreu por videoconferência, acrescentando que procurará garantir uma "paz honesta, com garantias de segurança".

Antes do início da reunião, Kiev anunciou que iria exigir novamente um cessar-fogo a Moscovo e a retirada de todas as tropas russas do território ucraniano, invadido pela Rússia a 24 de fevereiro, numa ofensiva que já matou pelo menos 636 civis, incluindo 46 crianças, e obrigou 4,8 milhões de pessoas a fugirem, segundo a ONU.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Mais de 30 artistas e bandas portuguesas vão atuar hoje no Porto no concerto solidário pelas vítimas da guerra na Ucrânia "Uma Voz pela Paz", cujas receitas revertem na totalidade para organizações de ajuda humanitária.

Pelo palco do Pavilhão Rosa Mota vão passar Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, Dino D'Santiago, Capicua, Gisela João, Cuca Roseta, Paulo de Carvalho, Miguel Araújo, Gospel Collective, Pedro Abrunhosa, Miramar, Noiserv, Selma Uamusse, Tó Trips e Best Youth.

A lista de artistas inclui ainda Ana Bacalhau, Andrey Lidnov/Marcos Martins, Benjamim, David Fonseca, Mafalda Veiga, Márcia, Maria João, Marisa Liz, Matay, Moullinex, Rita Redshoes, Samuel Úria, Sara Correia, Teresa Salgueiro e We Trust.

A receita de bilheteira irá reverter na totalidade para três organizações de ajuda humanitária: a Cruz Vermelha Ucraniana, a organização não governamental Voices of Children e a UBTS -- Emergency Center.

DESPORTO

O Benfica procura qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, na segunda mão dos 'oitavos', na visita ao Ajax, em Amesterdão, após o empate 2-2, em Lisboa.

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, deverá contar com os recuperados Yaremchuk, Otamendi e Gilberto, que falharam na sexta-feira o jogo no campeonato com o Vizela (1-1), enquanto no Ajax o guarda-redes Remko Pasveer deverá continuar de fora.

O guardião saiu lesionado da Luz e tem sido baixa importante na equipa, que sofreu seis golos nos últimos quatro jogos, já com o internacional camaronês André Onana, que está em final de contrato, na baliza.

Nos últimos jogos, após o empate em Lisboa, o Ajax tem tido um desempenho 'intermitente', nomeadamente na liga holandesa, com uma derrota fora com os Go Ahead Eagles (2-1) e duas vitórias sofridas com Waalwijk e Cambuur, ambas por 3-2, já nos descontos.

O jogo está marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e vai ser arbitrado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

À mesma hora, Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e Atlético de Madrid, de João Félix, defrontam-se em Old Trafford, depois do empate 1-1 na capital espanhola.

ECONOMIA

As candidaturas ao novo apoio à contratação permanente de desempregados, a medida Compromisso Emprego Sustentável, arrancam hoje e decorrem até 30 de dezembro, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em causa está uma medida prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com uma dotação orçamental de 230 milhões de euros, que consiste num apoio às empresas para contratarem sem termo desempregados inscritos nos centros de emprego.

Segundo o aviso de abertura publicado no 'site' do IEFP na semana passada, a dotação pode ser complementada com o orçamento nacional, "com vista ao cumprimento da meta contratualizada no âmbito do PRR para a criação de 30.000 empregos permanentes, até 31 de dezembro de 2023".

O apoio à entidade empregadora que celebre contrato de trabalho permanente corresponde ao valor de 12 Indexantes de Apoios Sociais (5.318,4 euros), mas pode ser majorado em várias situações, podendo atingir um valor máximo de 11.434,56 euros.

INTERNACIONAL

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa hoje, por videoconferência, no parlamento do Canadá, um país que acolhe cerca de 1,3 milhões de pessoas de ascendência ucraniana.

Zelensky foi convidado na semana passada pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, durante a visita do líder canadiano à Europa para discutir a invasão russa à Ucrânia, e isso vai acontecer durante uma sessão especial conjunta da Câmara dos Comuns e do Senado.

O Partido Liberal de Trudeau, no poder, disse que o discurso de Zelensky "será uma oportunidade para os canadianos ouvirem diretamente" como é "urgente e grave a situação que enfrenta a população da Ucrânia".

Com 1,5 milhões de pessoas que se identificam como de origem ucraniana, o Canadá é, atrás da Rússia, o segundo país estrangeiro com mais ucranianos.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A Procuradoria-Geral moçambicana e o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) realizam, a partir de hoje, uma reunião para melhorar a articulação entre as duas entidades, num encontro onde o destaque vai para o domínio da investigação criminal.

"Esta iniciativa enquadra-se no desenvolvimento de ações com vista a melhoria da articulação entre os órgãos, em especial no domínio da investigação e instrução preparatória de processos criminais", refere uma nota da Procuradoria-Geral moçambicana.

Além de melhorar a articulação, o encontro, que conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vai servir para analisar as ações que têm sido desenvolvidas pelas duas instituições desde a última reunião nacional ocorrida no ano passado, abrindo espaço para uma reflexão em torno da elaboração de um Plano Estratégico para o Sernic nos próximos anos.

PAÍS

O Tribunal de Beja profere hoje a sentença do caso de ex-treinador de futebol acusado de 12.248 crimes de pornografia de menores e seis de abuso sexual de crianças.

A leitura do acórdão, que esteve inicialmente marcada para dia 04, mas foi adiada por o arguido estar infetado com covid-19, está agendada para as 14:00.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela agência Lusa, sete dos 12.248 crimes de pornografia de menores imputados ao arguido, de 51 anos e que está em prisão preventiva, são agravados.

Ainda de acordo com acusação, o arguido dedicava-se, "desde, pelo menos, os 18 anos", a deter, compilar e divulgar fotografias e vídeos de teor pornográfico envolvendo menores, a maioria com idades inferiores a 16 e a 14 anos.

Da prova coligida, refere o MP, "resulta claramente que o arguido é detentor de uma personalidade distorcida" e é "evidente que possuiu um transtorno ou distúrbio sexual que, claramente, não consegue controlar".

João Silva era treinador de futebol das camadas jovens do Sporting Clube Ferreirense, em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em 11 de maio de 2021.