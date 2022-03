Brício destaca "forte compromisso do Governo Regional em termos de políticas de habitação”

O Grupo Parlamentar do PSD realçou, hoje, numa visita ao Complexo Habitacional dos Casais d’Além, na Camacha, “aquele que tem sido o forte compromisso do Governo Regional em termos de políticas de habitação”.

“Devo relembrar que a Madeira tem sido a Região do país que mais tem promovido a habitação, tem os melhores rácios do país em termos de promoção e de investimento na habitação e isso é de facto fundamental e mostra muito do trabalho que tem sido feito nesta área”, disse Brício Araújo.

O deputado salientou que, actualmente, existem “circunstâncias muito específicas com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas também, nesta matéria, existe esse compromisso de um forte investimento em habitação.

Brício Araújo sublinhou que existem ainda novas realidades a ter em conta, como a subida dos preços no mercado imobiliário, sendo, por isso, necessário encontrar novas soluções também para a classe média e para os jovens, o que “tem sido muito importante nas políticas do Governo Regional e será agora reforçado ao nível dos investimentos habitacionais no âmbito do PRR”.

“De facto, há um investimento na ordem do 136 milhões de euros em habitação que nos permite hoje dizer que o Governo Regional, para além do percurso histórico de liderança, em termos de investimento em habitação ao nível nacional, continuará a dar uma atenção especial a esta matéria, agora com uma visão de futuro e com um investimento direcionado muito para esta classe média e para os casais jovens”, conclui.