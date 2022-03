Concerto 'Old Masters – New Sound' decorreu na Igreja dos Prazeres

Esta tarde decorreu o concerto 'Old Masters – New Sound' como estreia do duo da alemã Antje Uhlemann, na flauta bisel, e do sul africano Daniel Nel, no órgão, com a designação 'Os Barrocos', na Igreja Paroquial dos Prazeres.

Antje Uhlemann e Daniel Bel ofereceram ao público um concerto diversificado, com peças de Henry Purcell na abertura a ´Melodia de Trompele', passando por Johnann Sebastian Bach, António Vivaldi, Johann Pachelbel e Giuseppe Sammartini.

O duo 'Os Barrocos' foi fundado em Janeiro de 2022, nos Prazeres, e o nome baseia-se na explicação etimológica da palavra “barroco”, que vem do português e simboliza uma pérola embutida nas rochas e que apresenta uma aparência irregular.

A flautista bisel Antje Uhlemann nasceu em Dresden (Alemanha) e começou a aprender a flauta bisel quando tinha oito anos de idade, participou em vários conjuntos de música barroca de câmara e é voluntária na Quinta Pedagógica dos Prazeres, com o projecto 'Jardim Botânico pequeno'.

Já Daniel Nel, é natural de Bloemfontein, na África do Sul e é licenciado em órgão, piano e música litúrgica pela universidade do Free State, UNISA e Royal Schools of Music. Posteriormente fez estudos de pós-graduação em órgão no Rayol Northen College of Music em Manchester.

O evento contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, de diversos turistas e locais.