Von der Leyen e Biden reúnem-se amanhã para debater cooperação

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúnem-se na sexta-feira em Bruxelas para discutir a cooperação no contexto da invasão russa na Ucrânia.

"Amanhã (sexta-feira, 25 de março) às 09:00 [08:00 em Lisboa], a presidente @vonderleyen vai reunir-se com o @POTUS Biden para discutir a cooperação no contexto da invasão da Rússia na Ucrânia", escreveu o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, na sua conta na rede social Twitter.

Na quarta-feira, num debate no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen já tinha anunciado que iria debater com Joe Biden como "priorizar as entregas de gás natural liquefeito dos Estados Unidos nos próximos meses", no contexto da diversificação das fontes energéticas para uma União Europeia (UE) fortemente dependente das importações russas.

Biden está em Bruxelas para participar nas cimeiras da NATO e do G7, intervindo ainda no Conselho Europeu, como convidado.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 977 mortos, dos quais 81 crianças e 1.594 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,60 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.