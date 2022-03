Conselho Português para a Paz e Cooperação pede que seja dada uma oportunidade à paz

O Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação realizou, esta sexta-feira 18 de Março, na Galeria Anjos Teixeira, a iniciativa ‘Parar a Guerra! Dar uma oportunidade à Paz!’.

O evento contou com as intervenções do escultor Francisco Simões, da juíza Isabel Baptista em representação da Associação Portuguesa de Juristas Democratas, e do Biólogo Filipe Olim, membro do Núcleo Regional da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação.

Na iniciativa da tarde de hoje foi apresentado o ‘Apelo’ que já conta com sete novos subscritores na Região e mais de 50 a nível nacional. Os novos subscritores regionais são: União dos Sindicatos da Madeira; Associação Portuguesa de Juristas Democratas; Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira; Sindicato Independente de Professores e Educadores; Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde; Movimento Erradicar a Pobreza; Movimento é Preciso Impedir a Destruição.

Para além das várias intervenções e saudações a iniciativa em favor da paz e de apelo ao fim da guerra na Ucrânia, contou também com um momento musical.

Leia, na íntegra, o apelo 'Parar a Guerra! Dar uma oportunidade à Paz!’: