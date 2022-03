Grupo Sousa assinou protocolo de cooperação com o Iate Clube de Santa Cruz

Assegurar o apoio logístico ao transporte de equipamentos desportivos a bordo dos navios do Grupo Sousa entre o Porto do Caniçal e os Portos de Lisboa e Leixões, e respectivo retorno, para participação dos atletas em regatas de vela ligeira a realizar no continente português durante o ano de 2022. É este o objectivo do protocolo de cooperação que foi assinado hoje, na sede do Iate Clube de Santa Cruz, entre o Iate Clube de Santa Cruz e o Grupo Sousa.

O Grupo Sousa tem apoiado e pretende continuar a apoiar diversas iniciativas, designadamente de âmbito desportivo, que se destaquem pela sua importância e qualidade para a formação dos jovens atletas praticantes de vela ligeira.

Enquadrado na Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Sousa, este apoio logístico torna-se fundamental para a prossecução da actividade desportiva desta associação, que contribui para a promoção da saúde e estilos de vida saudáveis, designadamente nos mais jovens.

José Filipe Barreto de Sousa, presidente da direcção do Iate Clube De Santa Cruz, e Pedro Amaral Frazão, administrador & CSO do Grupo Sousa estiveram presentes na iniciativa.