Com a subida de temperatura e queda de alguma chuva, a situação nas zonas altas do Funchal tende a normalizar, nomeadamente com o derreter da neve e granizo que caiu nessas localidades.

Numa conferência de imprensa, Pedro Calado reportou que até às 11h30 tinha-se registado 14 ocorrências, a maioria relacionada com queda de árvores e galhos e algumas derrocadas. É considerado, por isso "algo normal" dadas as previsões de mau tempo para o arquipélago.

Dois casais retidos em casas-abrigo do Parque Ecológico

Uma das ocorrências registadas está relacionada com o facto de dois casais que se encontravam em casas abrigo do Parque Ecológico do Funchal estarem retidos nas mesmas. O presidente da CMF afiança que estão bem de saúde e que assim que estejam reunidas condições de segurança serão retirados.

De resto, a neve obrigou a que várias pessoas ficassem retidas em casa, mas o vereador Bruno Pereira confirma que a neve começa a derreter, permitindo uma retoma gradual à vida quotidiana. De qualquer forma, é pedido à população que adopte medidas preventivas.

Nas zonas altas do Funchal circula uma viatura dos Bombeiros Sapadores do Funchal para levantamento de ocorrências e auxílio à população.