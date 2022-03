CMF entrega 77 certificados a participantes na campanha 'O Melhor Amigo de Companhia'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, hoje, dia 14 de Março, à entrega dos certificados relativos ao passatempo 'O Melhor Amigo de Companhia'.

A campanha decorreu na página de Facebook do Departamento do Ambiente da autarquia, no âmbito da comemoração do Dia do Animal de Estimação, que se realizou no passado dia 20 de Fevereiro.

Em nota remetida à imprensa, o município destaca a "boa" adesão a esta iniciativa, indicando que a mesma envolveu um total de 77 participantes.

Para participar neste concurso, bastava cada concorrente enviar uma fotografia do animal de companhia, indicando o nome, a idade e um motivo pelo qual ele era importante para o dono, com o objectivo de realçar a importância da presença dos animais de estimação na vida das famílias.

Durante a cerimónia que decorreu, esta tarde, no salão nobre da CMF, a vereadora, Nádia Coelho, referiu que o município achou importante celebrar esta data “não só para alertar para a problemática dos animais errantes e abandonados, mas também para premiar quem trata e cuida bem dos animais de estimação”.

Embora reconhecendo, que “há ainda um longo caminho a percorrer ao nível da causa animal”, Nádia Coelho assume, no entanto, que “ há uns 20, 30 anos, ninguém imaginava que os animais ocupariam o lugar que têm hoje na vida das famílias”.

A vereadora anunciou ainda, que é objevtivo do município, apostar em campanhas de educação e de sensibilização da população para a defesa da causa animal. “Nós acreditamos que vamos chegar o dia em que a cidade do Funchal vai estar melhor educada e preocupada para a causa animal”, salientou.

Além dos certificados, foram entregues aos participantes desta campanha, alguns produtos para os animais, e guias de boas práticas ambientais.