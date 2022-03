Ciclistas juniores do Marítimo em 10.º e 35.º na 1.ª Taça de Portugal

Decorreu ontem, em Proença a Nova, a 1.ª Taça de Portugal de Ciclismo no escalão de Juniores, onde os ciclistas madeirenses a representar o CS Marítimo classificaram-se em 10.º e 35.º entre 143 participantes.

"Os atletas tiveram de percorrer 83,3 kms de um percurso com alguma dureza", conta uma nota de imprensa do departamento de ciclismo clube. "Numa corrida dominada pela equipa da Bairrada, que cedo formou a fuga que viria a vingar no final da corrida, os nossos atletas mantiveram-se sempre no pelotão tendo Fernando Freitas tentado atacado ao km 35 mas sem efeito".

No entanto, "com a definição da corrida a estar na fuga, o pelotão seguiu compacto para disputar o sprint final", no qual "Fernando Freitas após uma boa colocação nas curvas finais disputou o sprint no pelotão tendo terminado em 10.º lugar nesta 1.ª prova da Taça de Portugal de Juniores. Gonçalo Santos descolou do pelotão, nos 5 km finais, após descida perigosa e viria a terminar em 35.º com uma sólida prestação entre os 143 participantes".



Estes "resultados, que muito nos honram nesta nossa primeira participação em provas nacionais neste ano de 2022", garante, "seguiremos já nos dias 2 e 3 de Abril para Odemira onde participaremos nas 2.ª e 3.ª provas da Taça de Portugal de Ciclismo", conclui.