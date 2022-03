Vitinha rende lesionado Rúben Neves no Play-off

"Vitinha foi convocado este domingo pelo Selecionador Nacional Fernando Santos e vai iniciar, segunda-feira, na Cidade do Futebol, a preparação para o 'play-off' de acesso ao Mundial do Catar", anunciou esta noite o site da Federação Portuguesa de Futebol.

"O médio do FC Porto rende Rúben Neves, lesionado ao serviço do Wolverhampton, nesta jornada da Premier League", acrescenta.

Na notícia é referido que "Portugal, recorde-se, enfrenta, esta quinta-feira dia 24 de Março, no Estádio do Dragão, a Turquia no primeiro jogo de acesso ao Mundial" e, em caso de vitória, "Portugal decidirá a presença no Campeonato do Mundo, também no Porto, dia 29 de março, frente ao vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte", conclui.

Refira-se que o jovem jogador estava convocado para dois jogos da selecção nacional de sub-21 que irá defrontar a Islândia no dia 25 e a Grécia no dia 29, jogos de apuramento para o europeu da categoria.