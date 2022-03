Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo recebeu 1.º Mini Badminton Época 2021/2022

Realizou-se este sábado, 12 de Março, no Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo, o 1.º Mini Badminton Época 2021/2022, evento organizado pela ABRAM, com o apoio do Club Sport Marítimo.

O evento decorreu com sucesso, contando com a participação 43 atletas, representantes de 6 clubes filiados na ABRAM (AD Pontassolense, CDR Prazeres, CS Madeira, CD Ribeira Brava e UD Santana), e três escolas locais, Colégio Marítimo, Colégio Santa Teresinha e Externato São Francisco de Sales - Prazeres, onde os atletas tiveram a oportunidade de conhecer a modalidade como também passar por diversas estações com diversos jogos, entre as quais, o Jogo do Semáforo, Jogo da Destreza, Acerta no Alvo e Jogo dos Toques.

A concentração decorreu na parte da manhã, tendo como responsáveis pela coordenação do evento, a ABRAM, através de Ana Carvalho, tendo como Juíz-Árbitro da prova Yule Gonçalves, e o apoio do Club Sport Marítimo, representado pelo Director do Colégio do Marítimo, Rui Osório, e pelo professor de Educação Física do Colégio do Marítimo, Sérgio Soares. No final procedeu-se à entrega dos troféus aos vencedores do torneio e à entrega dos certificados de participação, através da presença da Direcção da ABRAM representada pelo Presidente António Gonçalves.

Destaque ao apoio/colaboração de todos os clubes presentes, e à disponibilidade dos pais e dos clubes presentes em colaborar com a actividade.