Encher o depósito do carro vai levar 9% do salário médio na Região

A subida substancial do preço dos combustíveis, que entra em vigor na Madeira a partir de amanhã, leva a que o custo de abastecer um automóvel seja o equivalente a 9 por cento da massa salarial média dos madeirenses. O tema constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

Um assunto com grande destaque fotográfico na primeira página tem a ver com a actuação dos arrumadores de carros e dos pedintes que tem vindo a aumentar nos últimos tempos no centro de Câmara de Lobos. O fenómeno preocupa comerciantes e autarcas, que reconhecem o drama social. Câmara Municipal e Junta de Freguesia já pediram mais fiscalização.

Nesta edição ficamos ainda a saber que o Hotel Vila Baleira perspectiva um Verão muito bom. Na última semana, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), os hotéis têm mostrado novos trunfos ao mercado nacional. Sabe-se também que a Madeira está interessada em novos voos directos da SATA e que a candidatura de Bernardo Trindade à Associação de Hotelaria de Portugal foi recebida com entusiasmo.

No Desporto, o Marítimo segue em frente na Taça e faz história no futsal.

Por fim, na área musical, está confirmado que o artista nacional Syro abre Festas de São João no Porto Santo.