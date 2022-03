Centro Treino Mar vence Taça da Madeira de Velocidade 2022

A Baía do Funchal acolheu hoje, 19 de Março, a Taça da Madeira de Velocidade, que foi ganha pelo Centro Treino Mar ao somar 708 pontos. Já o segundo lugar foi entregue à Associação Náutica de Câmara de Lobos com 472 pontos e o terceiro lugar ao Clube Naval da Calheta com 464 pontos.

A nível individual, António Neves Ribeiro (CTM) venceu em K1 Seniores Masculinos, seguido por Francisco Figueira (CTM) e João Ornelas (ANCL) respetivamente.

Nos Femininos, a prova foi ganha por Carlota Duarte (CNF) seguida de Francisca Ribeiro (CNC) e de Beatriz Santos (CNF).

Já nos Juniores Masculinos o pódio foi composto por Miguel Orfão (CNC), Diogo Ferreira (CNC) e Afonso Costa (ANCL).

Luísa Pereira (CTM) foi a vencedora nos Juniores Femininos seguida de Sara Gil (CTM) e Maria Freitas (CTM).

Nos Cadetes Masculinos Luís Rosa (CTM) foi o vencedor, seguido de Afonso Relva (CNC) e Martim Capontes (CTM).