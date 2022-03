Vitória de Guimarães vai pedir reunião com PSP após desacatos frente ao Sporting

O vice-presidente do Vitória de Guimarães, Nuno Leite, informou hoje que o clube minhoto vai pedir reunião com o comando da PSP, após desacatos no jogo com o Sporting, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O responsável alegou que a interrupção entre os minutos 75 e 80 teve origem na "destruição da rede de segurança" pelos adeptos do Sporting que se encontravam na bancada norte inferior do Estádio D. Afonso Henriques e lamentou a carga policial sobre os adeptos vitorianos, após o lançamento de algumas cadeiras por quem estava no setor da bancada nascente contíguo à bancada norte.

"Tivemos conhecimento de que os adeptos do Sporting destruíram uma rede de segurança que deu origem à situação. Mais uma vez, lamentavelmente, a carga policial incide só sobre os nossos adeptos. Quem não se sente, não é filho de boa gente. Vamos defender sempre os nossos adeptos, exemplo de alma, se bem que não é isto que se deseja para o nosso futebol. Vamos fazer um levantamento do que se passou e pedir uma reunião com o comando da PSP", disse, na sala de imprensa, após o jogo que os 'leões' venceram por 3-1.

O dirigente vitoriano congratulou ainda a formação 'verde e branca' pela vitória, bem como os jogadores e a equipa técnica do clube vimaranense pela "forma lutadora" como se apresentaram para o desafio.